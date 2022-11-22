Севастополь атакуют украинские дроны

Жители Севастополя обеспокоены взрывами в разных частях города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения о громких хлопках начали появляться в соцсетях около 19 часов по местному времени.

Громкие звуки, похожие на взрывы слышали в Балаклаве, Инкермане, балке Бермана, на Фиоленте, других частях города. Несмотря на настойчивые просьбы властей не выкладывать видео работы ПВО, появились и соответствующие ролики.

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Никакие гражданские объекты не пострадали.

Просьба сохранять спокойствие».

Севастополь. Ноябрь 22, Олег Яковенко

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