ВСУ пытались устроить в Севастополе новый блэкаут

В день 7-летия начала крымского блэкаута ВСУ снова пытались оставить без электроэнергии Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 19:00 по местному времени в разных частях города услышали звуки, похожие на взрывы. Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников. Через пару часов он уточнил информацию.

«При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника.

Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось.

Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА.

Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет.

Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – заявил Развожаев.

Севастополь. Ноябрь 22, Олег Яковенко

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