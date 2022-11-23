Виктор Медведчук объявился в Крыму

Виктора Медведчука впервые после передачи России заметили в общественном месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер ликвидированной партии «Оппозиционной платформы – За жизнь», обвиненный на Украине в госизмене, и отданный российской стороне в обмен на бойцов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) в ночь на 22 сентября текущего года, объявился в Ялте.

Его вместе с супругой видели на набережной Ялты, а также в одном из кафе.

«В заведении подтвердили, что принимали «высокопоставленных гостей», которые заказывали блюда кавказской кухни», – пишет Daily Storm.

Напомним, что у четы Медведчук имеется в Ялте большой дом и земельный участок.

Ялта, Олег Яковенко

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