Экс-министра образования Украины обвинили в госизмене – за связь с Крымом и ВГА отделившихся территорий

Генпрокуратура Украины объявила подозрение в госизмене экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Табачник курировал сферу образования в бытность президентом Виктора Януковича и после смены власти уехал за границу. Теперь его обвиняют в связях с властями Крыма и координации руководства отделившихся территорий с Россией.

По версии прокуратуры 1 мая экс-министр «связал» врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей с заместителем министра здравоохранения России «для организации процессов в сфере здравоохранения».



Следователи также утверждают, что Табачник переписывался с Сальдо по вопросам встречи с «министром из Крыма» для подписания договора о сотрудничестве и создании службы «112».

Кроме того, Табачник, якобы, готовил докладные записки для правительства России об объектах инфраструктуры, учебных заведениях, медицинских учреждениях и избирательных участках в Херсонской и Запорожской областях, получая эти данные от ВГА территорий.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»