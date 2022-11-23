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Среда, 23 ноября 2022, 11:02 мск

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Экс-министра образования Украины обвинили в госизмене – за связь с Крымом и ВГА отделившихся территорий

Генпрокуратура Украины объявила подозрение в госизмене экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Табачник курировал сферу образования в бытность президентом Виктора Януковича и после смены власти уехал за границу. Теперь его обвиняют в связях с властями Крыма и координации руководства отделившихся территорий с Россией.

По версии прокуратуры 1 мая экс-министр «связал» врио губернаторов Херсонской и Запорожской областей с заместителем министра здравоохранения России «для организации процессов в сфере здравоохранения».

Следователи также утверждают, что Табачник переписывался с Сальдо по вопросам встречи с «министром из Крыма» для подписания договора о сотрудничестве и создании службы «112».
Кроме того, Табачник, якобы, готовил докладные записки для правительства России об объектах инфраструктуры, учебных заведениях, медицинских учреждениях и избирательных участках в Херсонской и Запорожской областях, получая эти данные от ВГА территорий.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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