Аксенов: Украина бьет по Крыму своим главным оружием

Украина бьет по Крыму своим главным оружием – фейками. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в эфире радио Sputnik.

Как уже сообщал «Новый День», информационные атаки на Крым не прекращаются: крымчан то заваливают сообщениями о заложенных повсеместно бомбами, то пугают отравленной водой и массовыми эвакуациями.

«Армия Украины пытается нас атаковать в разных форматах. Фейковые новости распространяются быстро – это главное оружие украинских властей. Попытки посеять панику. Сегодня всё в порядке и на контроле, доверяйте только официальным источникам информации», – заявил Аксенов. И заверил: «В военном плане нам никаких угроз сейчас нет. Мы работаем над тем, чтобы с точки зрения безопасности Крым был гарантировано защищен».

Симферополь, Олег Яковенко

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