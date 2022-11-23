Жителей севастопольской многоэтажки кошмарит «лифт из ада»

Жителей одной из многоэтажек Севастополя кошмарит старый лифт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своенравная кабина отравляет жизнь обитателям дома № 26 по проспекту Октябрьской Революции.

«Старый подъемник здесь выглядит так крипово, что мог бы послужить вдохновением для авторов ужастиков, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Вот уже три года он живет своей жизнью и сам решает, на каком этаже высадить пассажиров. Люди постоянно подают заявки в УК, но добиваются только «пуска-наладки» – этого хватает на пару месяцев (в лучшем случае).

В департаменте городского хозяйства проблем не видят, считают, что всё исправно, и анонсируют ремонт аж на 2029-2031 годы».

После того, как эта история попала в прессу, на месте появились представители горхоза.

Они заклеили дыру от кнопки, покопались в механизме и отрапортовали: замыкание устранили, теперь все работает.

Самостоятельная кабина тем временем и не думает сдаваться: так же останавливается, где хочет, но теперь при движении вверх, а не вниз.

Жители опасаются, что «подъемник из ада» рано или поздно не откроется или застрянет между этажами. Или вообще упадет.

Севастополь, Лиана Макоба

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