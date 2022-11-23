Верховная рада рассмотрит законопроект о запрете РПЦ

В Верховную раду внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в деятельности РПЦ власти страны видят угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

«Зарегистрировали проект закона, имеющего целью запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины. Также данным законом предусматривается полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, иных вопросах РПЦ», – заявила депутат украинского парламента Ирина Фриз.

Напомним, 27 мая Собор Украинской православной церкви заявил о полной независимости от Русской православной церкви, в состав которой она входила как «самоуправляемая церковь с правами широкой автономии».

Киев, Платон Ефимчук

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