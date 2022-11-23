В Крыму вынесли приговор владельцу собак, загрызших ребенка

Советский районный суд огласил приговор владельцу ротвейлеров, напавших на десятилетнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, крымчанин держал на собственном подворье двух собак бойцовской породы. В середине мая 2022 года он выпустил животных из вольера во двор, куда вышла 10-летняя внучка его супруги, приехавшая погостить. Собаки напали на девочку, причинив ей несовместимые с жизнью травмы.

Мужчину признали виновным причинении смерти по неосторожности и приговорили к 2 годам лишения ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть оспорен.

Симферополь, Лиана Макоба

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