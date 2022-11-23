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NewDayNews.ru

Среда, 23 ноября 2022, 15:20 мск

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Кличко возвестил «худшую зиму» в Киеве за 80 лет

Фото из архива официального портала администрации Киева

Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, придётся эвакуировать часть населения Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он считает, что жителям Киева следует приготовиться к «худшему сценарию» повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах. И призвал немцев срочно направить гуманитарную помощь – генераторы, тёплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к оружию, поставляемому Украине.

«Предстоит худшая зима в городе со времён Второй мировой войны», – пугал Кличко немцев.

Ранее Кличко объявил, что зимние каникулы в киевских школах начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января. По его словам, в это время школы будут отапливаться «в минимальном режиме для поддержки системы отопления». Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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