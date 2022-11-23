Кличко возвестил «худшую зиму» в Киеве за 80 лет

Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, придётся эвакуировать часть населения Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он считает, что жителям Киева следует приготовиться к «худшему сценарию» повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах. И призвал немцев срочно направить гуманитарную помощь – генераторы, тёплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к оружию, поставляемому Украине.

«Предстоит худшая зима в городе со времён Второй мировой войны», – пугал Кличко немцев.

Ранее Кличко объявил, что зимние каникулы в киевских школах начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января. По его словам, в это время школы будут отапливаться «в минимальном режиме для поддержки системы отопления». Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»