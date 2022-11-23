СБУ устроила облавы на монахов в монастырях УПЦ

Служба безопасности Украины доложила об обысках и облавах на священнослужителей в Киево-Печерской Лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отчёт опубликован на сайте силового ведомства.

Сообщается, что обыскам подверглись более 350 церковных построек, были допрошены 850 человек.

«Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа», – говорится в докладе.

Среди допрошенных «были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе россияне».

Утверждается, будто «некоторые предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели украинский паспорт с признаками подделки или повреждения».

«Обнаружена пророссийская литература и наличными более 2 млн гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей», – отчиталась СБУ.

Под «пророссийской литературой», по всей видимости, подразумеваются распечатки с речами и молитвами патриарха РПЦ Кирилла.

Украинские комментаторы не исключают, что все документы и деньги были подброшены оперативниками СБУ или были занесены в здания их агентами в УПЦ.

Между тем, в Верховной раде уже выдвинули инициативу о полном запрете УПЦ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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