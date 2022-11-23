Ровенская АЭС переведена в аварийный режим – ещё две АЭС отключены от энергосистемы

Удары ВС РФ по ключевым электроподстанциям приводят к остановкам крупных украинских АЭС, которые не могут подавать вырабатываемые мощности в неработающую энергосеть.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об остановках АЭС сообщают украинские органы власти.

Так, Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы.

«Россия нанесла серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. В Киеве и области поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В украинской столице прекращена подача воды, не работает метро, наблюдаются перебои с электроэнергией. Полный или частичный блэкаут в Днепропетровске, Кривом роге, Полтаве, Миргороде, Запорожье, Николаеве, Одессе и в Одесской области, Ровно и Ровенской области, Хмельницке и области. Также, подача электроэнергии прекращена а Кременце-Подольском, Кировоградской области, Харькове, Луцке, Черкассах, Чернигове, Сумах и Житомире. «Украинские железные дороги» сообщили о перебоях в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре», – сообщил со ссылкой на украинские СМИ военкор Евгений Поддубный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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