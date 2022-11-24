В Севастополе в Вечном огне сожгли памятные венки

В центре Севастополя, у Мемориала героической обороны города 1941-42 годов, в пламени Вечного огня сожгли памятные венки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поджигательницей оказалась 40-летняя нетрезвая женщина.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти и грабеж. Теперь ей придется отвечать по статье «Вандализм».

Севастополь, Олег Яковенко

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