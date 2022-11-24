ЮБК уступил пальму первенства по популярности у туристов

В 2022 году Южный берег Крыма уступил пальму первенства Западному побережью. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма РК со ссылкой на результаты опроса туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем сезоне 41% отдыхавших выбрали Западное побережье Крыма, 40% остановились на ЮБК, еще 15% предпочли восточную часть, где лидерами по популярности остаются Судак и Евпатория.

Ситуация объясняется просто: в текущем году около 80% туристов приехали в Крым на личных автомобилях. Поскольку далеко не все готовы проводить отпуск, петляя по горным дорогам и узким улицам ЮБК, многие «махнули» по новой трассе «Таврида» сразу в западные регионы, где и цены пониже, и пляжи побольше.

Правда, с парковками и там, и там серьезные проблемы. Но на западе полуострова пристроить автомобиль все же легче, чем в Ялте или Алуште.

Симферополь, Лиана Макоба

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