В Симферополе повторяется история площади Ленина, но уже с другой стороны Совета министров

В Симферополе повторяется история, стоившая мэрского кресла Валентину Демидову (который сейчас руководит Белгородом). Только на этот раз в городе никак не могут закончить капитальный ремонт улиц Караимской, Кавказской и Пролетарской. Плавно перетекая одна в другую, они, по сути, являются одной улицей в историческом центре крымской столицы (например, Караимская переходит в Кавказскую буквально в двух кварталах от многострадальной площади Ленина и Совета министров).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на реконструкцию было выделено почти 1,8 млрд рублей. Закончить должны были к декабрю. Но уже летом стало понято, что не успеют: понадобилась 100%-ная замена коммуникации, поэтому все силы бросили на это, чтобы уложиться до начала отопительного сезона. А завершение реконструкции отодвинули на март 2023 года.

Но и этот срок оказался нереальным. Мэрия сообщила, что подрядчик завершит ремонтные работы в июне 2023 года.

Глава РК Сергей Аксенов, еще летом поручивший «мобилизоваться» и закончить реконструкцию, ситуацию пока не комментирует.

Симферополь, Лиана Макоба

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