В Крыму озвучили новые тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ в Крыму с 1 декабря повысят в среднем на 9%.

Как уже сообщал «Новый День», повышение стоимости коммунальных услуг уже было 1 июля, уровень индексации тогда составил в среднем 4%. Правительство РФ приняло решение о переносе следующего повышения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

В Крыму больше всего вырастут тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, отопление и ТКО – на 11,4% по каждому ресурсу. Электроснабжение подорожает на 9%, газ – на 2,8%.

Максимальный размер тарифов для крымчан с 1 декабря составит:

водоснабжение и водоотведение – 37,02 руб за кубометр;

отопление – 2 тыс 699,29 руб за гигакалорию;

ТКО – 58,68 руб одного человека в месяц в городах и 46,94 руб в сельских населенных пунктах.

По словам министра финансов республики Ирины Кивико, часть стоимости услуг будет по-прежнему будет компенсироваться из республиканского бюджета.

В 2023 году на эти цели закладывается 2,2 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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