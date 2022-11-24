Разведка ВСУ доложила о дате следующей «калибровки» украинской энергосистемы

Следующий массированный ракетный удар ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре будет нанесён 30 ноября или 1 декабря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил представитель пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, «России необходима неделя для подготовки нового массированного ракетного удара по территории Украины».

«Мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине – это примерно «неделя +». То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару», – сказал он.

Также Юсов добавил, что украинская армия готовится «к дальнейшей эффективной работе, в том числе систем ПВО».

Симферополь, Валентин Карамазов

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