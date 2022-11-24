Попеску: Наплыв молдаван «почувствует вся Европа»

90% Молдовы до сих пор пребывает без электричества после ракетных ударов ВС РФ по украинской энергоструктуре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД страны Нику Попеску в интервью BBC.

Напомним, накануне Румыния отключила передачу электроэнергии Молдове, чтобы предотвратить дисбаланс и аварии в собственной энергосистеме.

«Троллейбусы, светофоры, водопровод – отключение электричества коснулось всего. Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блэкаут намного хуже», – пожаловался молдавский министр.

При этом он утверждает, будто Россия «специально» вредит Молдове, и пугает ЕС наплывом молдавских мигрантов.

«Это ущерб, специально нанесенный Россией. Нам необходимо электричество. Нам нужен газ. Это очень опасная ситуация. Молдоване могут попытаться уехать в ЕС. Возможно, мы столкнемся с гуманитарным кризисом, который почувствует вся Европа».

Симферополь, Валентин Карамазов

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