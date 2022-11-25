В Крыму начали закрываться отели – речь идет не только о небольших местах размещения среднего класса, но и объектов премиум-класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отель «Крымский Бриз Hotel & Villas» 5* в Ялте приостановил бронирование номеров до конца марта 2023 года. Курорт закрыли на реновацию, однако не уточнили, было ли решение владельцев запланированным или связано с низкой загрузкой в зимний период, отмечает TourDom.ru.

При этом в туристической сфере РК отмечают, что спрос на отдых на полуострове сейчас практически отсутствует, отели на новогодние праздники почти не бронируют.

В премиальных отелях на южном берегу Крыма, работающих зимой, свободных мест на новогодние праздники в избытке. Где-то свободны все категории номеров, где-то распроданы только самые дешевые – «стандарты» и «супериоры».

Владельцы мест размещения надеются, что восполнить недостаток туристов удастся за счет крымчан. А они будут принимать решение ближе к праздникам.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»