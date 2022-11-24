ВСУ сомневаются в эффективности новейших американских БПЛА против ПВО РФ

Американские ударные беспилотники Grey Eagle, о поставках которых заявили в Киеве и Вашингтоне, несмотря на свои грозные боевые возможности, могут не преодолеть российские системы ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Вооружение это неплохое, это современный ударный дрон, который мы видим разве что в фильмах американских, красивых, который взлетает, выполняет определенные задачи, с ракетами Hellfire, которые могут работать очень эффективно... Но есть одно «но» – у России серьезная система противовоздушной обороны, поэтому, как бы нам того ни хотелось, Россия может доставать воздушные цели на довольно больших дистанциях», – отметил он.

«Это, прежде всего, комплексы С-400, которые есть и в Крыму, и на оккупированных территориях. Они завезли достаточно много средств противовоздушной обороны, и этот беспилотник тоже может быть их целью, и может быть тоже поражён», – приводит слова Игната «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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