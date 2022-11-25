В Севастополе разработали платформу, облегчающую «жизнь» беспилотникам

В Севастополе спроектировали передвижную платформу для посадки беспилотных летательных аппаратов, позволяющую приземляться в условиях непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , проект разработали студенты второго курса СевГУ.

«Во время дождя, сильного ветра дрон смещается с заданной траектории при посадке. При этом если он сядет не на ровную поверхность, то проблемы возникнут с винтами. Они могут сломаться, то есть дрон выйдет из строя. Поэтому делают специальные площадки для ровной посадки, – цитирует ТАСС ассистента кафедры «Приборных систем и автоматизации технологических процессов» СевГУ Никиту Чаленкова. – И если в основном все существующие площадки находятся на месте, то данная площадка будет иметь быстрое и точное перемещение, чтобы дрон сел на ровную поверхность, даже в случае ветра, который сносит его с начальной траектории посадки. Там есть система ГЛОНАСС и другие датчики».

Применять такую платформу, по словам куратора проекта, можно в любой отрасли, где используются беспилотники.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»