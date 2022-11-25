Зеленский заговорил о возвращении Крыма мирным путем

Президент Украины Зеленский заявил о готовности рассмотреть варианты присоединения Крыма к Украине невоенным путем. Об этом пишет американская газета Financial Times.

«Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», – цитирует украинского лидера издание.

При этом Зеленский считает, что Россия не готова к переговорному процессу для урегулирования конфликта, поскольку наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.

И тут же заявляет, что любые переговоры лишь заморозят конфликт.

Между тем, ее 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ, отмечают «Известия».

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»