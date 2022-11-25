Почему молчит Аксенов? В Крыму сработало ПВО

В Армянске минувшей ночью работало ПВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые громкие хлопки, похожие на взрывы, раздались около 3 часов ночи по местному времени.

Глава города Василий Телиженко лишь спустя несколько часов опубликовал в соцсетях скупое сообщение: «Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО».

Больше никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

Отметим, что в отличие от коллеги, губернатора Севастополя Михаила Развожаева, глава Крыма в последнее время отличается не свойственной ему молчаливостью. И если Развожаев буквально в течение получаса сообщает горожанам, что происходит, а потом сообщает дополненную информацию, Аксенов почему-то подобные происшествия не игнорирует. Иногда со скупым комментарием выступает его помощник Олег Крючков, но и он, по большей части, предпочитает говорить о фейках, а не о звуках, похожих на взрывы.

В итоге крымчанам приходится довольствоваться собственными догадками и версиями из интернета, что зачастую и порождает фейки.

Вот и сегодняшнее ночное происшествие в Армянске ни Аксенов, ни его помощник, никто другой из правительства Крыма до сих пор не прокомментировал.

Армянск, Олег Яковенко

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