Каждому по 800 метров: Крым получит дополнительные средства на ремонт дорог

До конца текущего года Крым получит из резервного фонда правительства России еще 2 млрд рублей на ремонт дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на эти деньги собираются отремонтировать 16,1 километра межмуниципальных дорог, а также 41,5 км улиц и дорог в 50 населенных пунктах. Известно, что деньги получат Ялта, Керчь, Феодосия, Саки, Белогорск и другие.

Выходи, что в среднем в каждом населенном пункте приведут в порядок по 830 метров, а средняя стоимость ремонта 1 метра в Крыму составит 34 тысячи 722 рубля.

Симферополь, Олег Яковенко

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