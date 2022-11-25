В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших миллиарды

В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в УВД города, в 2016 году 45-летний мужчина решил организовать подпольные финансовые операций. Принять участие в «бизнесе» он предложил двум родственникам и пятерым знакомым.

Подельники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм по разным направлениям деятельности, включая строительство, услуги в сфере перевозок, торговлю оборудованием и стройматериалами. Номинальными руководителями компаний становились жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в трудном материальном положении. За это они получали примерно 10 тысяч рублей в месяц.

«Бизнесмены» подыскивали организации, нуждающиеся в наличных. Те перечисляли деньги под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.

Для обналичивания денег использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся продажей табачных изделий и продуктов питания. За свои услуги обнальщики брали комиссию в размере 11% от запрашиваемой суммы.

С 2016 по 2018 годы криминальные банкиры привлекли около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили им почти 2 миллиарда рублей. Доход от нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.

Обнальщиков задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю и сотрудники полиции.

Материалы в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе ее организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Еще один обвиняемый – в федеральном розыске.

Севастополь, Олег Яковенко

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