В Севастополе вынесли приговор мужчине, насиловавшему 8-летнюю ребенка

В Севастополе вынесли приговор мужчине, насиловавшему 8-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в июне-июле текущего года 60-летний севастополец 4 раза под разными предлогами приглашал к себе домой 8-летнюю соседку угощал сладостями и совершал действия сексуального характера.

Девочка рассказала родственникам и ее мать обратилась в правоохранительные органы.

Севастопольца задержали и заключили под стражу.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Севастополь, Олег Яковенко

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