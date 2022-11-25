«Некуда эвакуировать» – миллион киевлян бросят в городе «символизировать несокрушимость»

В администрации Зеленского заявили о невозможности массовой эвакуации из Киева.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
При этом он сослался не на организационную несостоятельность власти, а на то, что «везде обстрелы». Также Подоляк утверждает, что киевляне уже якобы «приспообились к трудностям».
«Куда переселить часть Киева? Где у нас территория, находящаяся не под обстрелами? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимой?», – рассуждает он.
При этом Подоляк выступил с сомнительным патриотическим призывом.
«А кто в этой стране тогда будет символизировать несокрушимость, если все разбегутся?», – сказал он.
Симферополь, Валентин Карамазов
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