«Некуда эвакуировать» – миллион киевлян бросят в городе «символизировать несокрушимость»

В администрации Зеленского заявили о невозможности массовой эвакуации из Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом он сослался не на организационную несостоятельность власти, а на то, что «везде обстрелы». Также Подоляк утверждает, что киевляне уже якобы «приспообились к трудностям».

«Куда переселить часть Киева? Где у нас территория, находящаяся не под обстрелами? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимой?», – рассуждает он.

При этом Подоляк выступил с сомнительным патриотическим призывом.

«А кто в этой стране тогда будет символизировать несокрушимость, если все разбегутся?», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»