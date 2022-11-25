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NewDayNews.ru

Пятница, 25 ноября 2022, 16:49 мск

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«Лучше не будет»: во Львовской области отсутствует 70% электричества

Во Львовской области 70% потребителей сидят без света. Введены все типы аварийных и почасовых отключений, однако улучшить ситуацию не представляется возможным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава областной администрации Максим Козицкий.

«Это связано с тем, что область получает питание в обход подстанции, пораженной вражескими ракетами. По временным схемам энергетики не могут одновременно подать электроэнергию всем абонентам. Если так сделать, значит, обесточить всю область», – сказал он.

Между тем, в областном центре к свету подключено 50% жилого сектора, введены графики отключения.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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