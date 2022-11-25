МАГАТЭ разгоняет панику вокруг российских ударов по украинским электроподстанциям

Удары российских ракет по высоковольтным передающим узлам «несут угрозу», в том числе украинским АЭС, которым приходится аварийно глушить реакторы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, ситуация с украинскими атомными электростанциями «становится всё более опасной».

«Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной», – сказал он в специальном видеообращении.

Позже Гросси добавил, что все действующие АЭС Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме.

Напомним, ранее удары ВС РФ по ключевым электроподстанциям привели к остановкам крупных украинских АЭС, которые не смогли подавать вырабатываемые мощности в неработающую энергосеть. Однако часть экспертов считает, что кабинет Зеленского и подконтрольная Вашингтону МАГАТЭ ведут скоординированную игру на раздувание паники с целью остановить российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Симферополь, Валентин Карамазов

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