Удары российских ракет по высоковольтным передающим узлам «несут угрозу», в том числе украинским АЭС, которым приходится аварийно глушить реакторы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, ситуация с украинскими атомными электростанциями «становится всё более опасной».
«Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной», – сказал он в специальном видеообращении.
Позже Гросси добавил, что все действующие АЭС Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме.
Напомним, ранее удары ВС РФ по ключевым электроподстанциям привели к остановкам крупных украинских АЭС, которые не смогли подавать вырабатываемые мощности в неработающую энергосеть. Однако часть экспертов считает, что кабинет Зеленского и подконтрольная Вашингтону МАГАТЭ ведут скоординированную игру на раздувание паники с целью остановить российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Симферополь, Валентин Карамазов
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