«Тип ракет устанавливается»: в Криворожье ликвидировано ж/д сообщение

Железная дорога в районе Кривого Рога не функционирует, утренними ударами разрушена ж/д инфраструктура.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община – по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет. Люди не пострадали», – доложил Ситниченко.

Между тем, российские военкоры предположили, что этим ударом ВС РФ предотвратили крупную переброску украинских войск.

«Примечательный ракетный удар ВС РФ сегодня нанесли по Кривому Рогу, в результате чего оказалась серьёзно повреждена железнодорожная инфраструктура. Как видится, данный удар носит превентивный характер с целью сорвать переброску 17-й танковой бригады, которая как раз находится в составе группировки украинских войск на правом берегу Днепра.

Таким образом, наглядно видно, что получилось либо не допустить развёртывания ударной группировки на Запорожском направлении, либо сорвать сроки переброски серьёзного подкрепления на линию фронта в Донбассе. При этом основной ж/д узел – через Днепропетровск, продолжает функционировать и вывод его из строя был бы весьма целесообразен», – пишет ТГ-канал «Южный ветер».

Симферополь, Валентин Карамазов

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