«Где ваша полноценность?»: украинцы начали бить друг друга в тёмных квартирах

На Украине из-за отсутствия света в жилых домах участились случаи домашнего насилия.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.
Он отметил, что значительно выросло количество обращений на горячие линии о домашнем насилии. При этом чиновник, дабы пристыдить украинцев, использовал фашистский аргумент о «полноценной нации».
«Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации», – выразился министр.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube