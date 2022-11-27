«Где ваша полноценность?»: украинцы начали бить друг друга в тёмных квартирах

На Украине из-за отсутствия света в жилых домах участились случаи домашнего насилия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.

Он отметил, что значительно выросло количество обращений на горячие линии о домашнем насилии. При этом чиновник, дабы пристыдить украинцев, использовал фашистский аргумент о «полноценной нации».

«Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации», – выразился министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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