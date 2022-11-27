Кличко ответил Зеленскому, почему в Киеве не работают 100 «пунктов несокрушимости»

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с неработающими «пунктами несокрушимости» (палатки с обогревом и электричеством от генераторов – прим. «НД»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои оправдания он обнародовал в видеообращении.

Кличко утверждает, что 100 пунктов «находятся в резерве», и в случае экстренной ситуации местные власти готовы их «сразу же развернуть». На данный момент, по его словам, работает 430 палаток.

Напомним, ранее Зеленский организовал проверку, по итогам которой раскритиковал власти Киева за плохую организацию «пунктов несокрушимости»: из более чем пятисот заявленных – сто палаток стояли пустыми и ничем не оборудаванными.

«Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься», – ответил Кличко на критику.

Симферополь, Валентин Карамазов

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