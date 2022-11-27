В Феодосии назначили нового градоначальника

В Феодосии назначили нового главу администрации.
Как уже сообщал «Новый День», прежний градоначальник Андрей Лебедев ушел в отставку в июле.
В конкурсе на освободившуюся должность приняли участие 7 человек, в финальный тур вышли Владимир Попенков и Николай Трофименко. По общей сумме баллов победил Попенков.
Феодосийский городской совет утвердил его в этой должности.
Попенков работал начальником района электрических сетей управления Феодосийского района электрических сетей восточных электрических сетей ГУП «Крымэнерго».
Феодосия, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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