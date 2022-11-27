В Германии раскритиковали Францию за нежелание принимать украинских беженцев

Сбежавшие в Европу украинцы очень неравномерно распределены по Европе. В такой крупной стране как Франция – их почти так же мало, как, например, в Нидерландах

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет немецкая Bild.

Издание уточняет, что Германия приняла почти в 9 раз больше украинских беженцев, чем Франция.

Большинство из них находится в Польше, Германии и Чехии. А вся Франция, например, приняла меньше беженцев, чем немецкие Бавария или Баден-Вюртемберг.

«Это еще и потому, что украинцам намного сложнее закрепиться во Франции. Франция платит беженцам меньше денег, а снять квартиру и заплатить большой залог очень сложно», – приводит издание слова эксперта по миграции Джеральда Кнауса.

Фото: Bild

В публикации говорится, что Европа готовится к новой волне беженцев из Украины нынешней зимой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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