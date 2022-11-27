В Крыму ребенок покалечился на сертифицированной детской площадке

В Керчи ребенок покалечился на сертифицированной детской площадке. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в выходные в сквере на Таврической площади. 11-летний мальчик качался на качелях, когда у конструкции оборвался трос. Ребенок упал и ударился головой.

В соцсетях появились сообщения, что пострадавшего отвезли в реанимацию. По словам градоначальника, мальчику сделали компьютерную томографию – переломов и ушибов не зафиксировано. Тем не менее, ребенок остается в больнице.

Отмечается, что площадка, на которой случилось ЧП сертифицирована. Почему оборвался трос – выяснит экспертиза.

Керчь, Олег Яковенко

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