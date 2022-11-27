В Польше расследуют, чем отравились больше двух десятков украинских беженцев

В Варшаве в центре для беженцев массово отравились украинцы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на директора заведения.

«Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как удовлетворительное. Результатов лабораторных исследований еще нет, но всё указывает на классическое пищевое отравление», – рассказал директор местной больницы.

СМИ ообщают, что всего отравились 23 человека, среди которых восемь взрослых и 15 детей. Образцы еды, которую употребляли беженцы, передали в санитарную инспекцию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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