США и Россия ждут кончины Зеленского – украинский политолог

Только Вашингтон и Москва могут договориться и решить украинский кризис на согласованных друг с другом условиях. Однако ни США, ни Россию не устраивает Зеленский в качестве главы украинского государства. Поэтому конфликт будет продолжаться вплоть до политического или физического исчезновения действующего президента «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

По его мнению, на сегодня единственным фактором политической смерти Зеленского стало бы его согласие на прямые переговоры с РФ.

«Переговоры возможны только на уровне США-Китай-Россия. Больше никак они невозможны. Нет никаких переговоров в плоскости Россия-Украина. В принципе не существует. А почему же в таком случае США не идут? И Россия, в принципе, тоже там дули рисует, хотя России фиолетово. Почему же США не идут на прямые переговоры, хотя знают, что решение именно там? Мы на сто процентов зависим от их бабла, мы на сто процентов зависим от поставок оружия, мы вообще на сто процентов от всего там зависим. Но почему?.. Да потому что, если на это пойдут сами сейчас США и Россия, Зеленский в Украине останется при власти. А им это не нужно. Поэтому единственный вариант, который есть – это добиться того, чтобы Зеленский пошел на переговоры с Россией напрямую. Если власть пойдет на прямые переговоры с русскими – ей хана. Вот по-простому», – сказал политолог.

По его словам, Вашингтон и Москву устраивает развитие ситуации на Украине, поэтому никто не торопится начинать переговоры до окончательного исчезновения Зеленского с политической сцены.

«В результате все равно будет так, как договорятся русские с американцами. Это коню уже понятно. Потому что в принципе все рычаги контроля там. Русские равняют под ноль всю инфраструктуру и энергоструктуру, им плевать, а американцы сидят и ждут, когда Зеленский сам на себя наложит руки. А что будет по факту – им фиолетово», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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