«Демографические последствия ужасающие» – украинский социолог

Украину ждёт резкое сокращение населения, в том числе за счёт тех беженцев, которые уже никогда не вернутся обратно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

«Демографические последствия для Украины ужасающие. Мы теряем здоровых, сильных и мужественных. Женщины и дети массово покидают страну. 7 процентов говорят, что не вернутся по данным Киевского международного института социологии. Однако на контрольный вопрос «когда планируете возвратиться?» – 13 процентов говорят, что через несколько лет после войны. Следовательно, можно считать, что до 20 процентов уехавших за границу украинцев, скорее всего, никогда не вернутся. У нас будут серьезные демографические потери», – приводит слова Головахи «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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