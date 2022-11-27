Пятнадцати миллионам украинцев снятся ночные кошмары

Около 15 миллионов украинских граждан жалуются на ночные кошмары во сне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

«Если до войны 4 процента говорили, что ночью видят кошмары, то теперь таких 34. Треть украинцев живут в состоянии постоянных ночных кошмаров. Такое же видно и по поводу тревожности во время пребывания в одиночестве. До войны подобное чувствовали 10 процентов, сейчас – 40. Это все можно назвать посттравматическим синдромом. И это, к сожалению, неотвратимо», – сказал Головаха.

По его словам, неизбежен всплеск преступности в стране в связи с наличием на руках у неадекватных людей огромного количества оружия.

«Это люди, психологически не выдержанные, или те, кто привык так решать проблемы. Будут использовать свои навыки в криминальных целях. К тому же сейчас тяжелые экономические времена, а после войны тоже будет тяжело. Хоть нам и помогают извне, но экономические последствия значительны», – приводит слова Головахи «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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