Первые слова пленённых ВСУшников: «Мы не из 80-й бригады»

В ЛНР на участке фронта Кременная-Сватово бойцы из 3 мотострелковой дивизии 20 армии ВС РФ в одном бою уничтожили 40 боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая недавно зверски казнила 11 российских пленных в Макеевке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают донецкие военкоры.

Позже мотострелки 3 мсд в ходе боёв взяли двух пленных, которые оказались мобилизованными из Харьковской области.

«Что интересно, оба попавших в плен харьковских тероборонца, сдаваясь, сразу сказали, что они не из 80 бригады и очень просят их не убивать. Оба чугуевских хлопца были приняты по всем законам войны и очень удивились, что их даже не били», – сообщает военкор и автор ТГ-канала «Старше Эдды».

Напомним, видео с кадрами расстрела российских бойцов в Макеевке были опубликованы 18 ноября в соцсетях. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»