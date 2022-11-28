В Крыму возможны сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в первой половине дня в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди.

Уже сейчас осадки отмечают практически по всей территории полуострова. Дожди не прекратятся минимум до полудня.

Симферополь, Лиана Макоба

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