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Понедельник, 28 ноября 2022, 09:32 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму возможны сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в первой половине дня в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди.

Уже сейчас осадки отмечают практически по всей территории полуострова. Дожди не прекратятся минимум до полудня.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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