В Крыму возможны сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в первой половине дня в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди.
Уже сейчас осадки отмечают практически по всей территории полуострова. Дожди не прекратятся минимум до полудня.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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