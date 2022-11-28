В Крыму собираются наладить массовое производство оливковых деревьев оригинальных сортов

В Крыму собираются наладить массовое производство саженцев оливковых деревьев оригинальных сортов.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, второй год в вузе реализуется проект по выведению перспективных сортов оливы.

«По итогам работы хотим получить два лучших сорта, оригинатором которых будет Крымский федеральный университет, – сообщил проректор по инновационному и региональному развитию КФУ Виталий Дятел. – Наша ключевая задача – выйти на промышленное масштабирование саженцев субтропических культур».

В рамках проекта анализируются потребительские свойства продукции, получаемой в результате переработки плодов. Для этого используются методы газовой хроматографии и дегустацией.

Сейчас на экспериментальном поле КФУ растут около 500 деревьев 12 гибридных форм сортов «Кореджоло» и «Никитская крупноплодная». Главные показатели качества сорта: урожайность дерева и содержание масла в его плодах. Исследования продлятся до 2024 года.

«Из 12 форм маслины мы выделим два наиболее перспективных сорта, которые внесем в реестр селекционных достижений. Это нужно сделать для внедрения собственных разработок в реальных сектор экономики», – отметил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических плодовых культур КФУ Дмитрий Ермолин.

Симферополь, Лиана Макоба

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