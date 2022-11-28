В Киеве и области по следам «Калибров» забушевала непогода

40% Киевской области остаётся без света.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил губернатор региона Алексей Кулеба.

«По решению «Укрэнерго» в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 40% региона без света. Это последствия массированной ракетной атаки, произошедшей на прошлой неделе», – сказал он.

Кулеба добавил, что в связи с непогодой в области, энергетики фиксируют обрывы линий и аварийные отключения электроэнергии. Он напомнил, что в Киевской области работают 278 «пунктов несокрушимости» (палатки с обогревом от «буржуйки» и электричеством от генератора – прим. «НД»).

Между тем, 55% абонентов Киева – без электричества, продолжаются аварийные отключения. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Там отмечают, что максимальная продолжительность каждого отключения должна быть не более 5 часов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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