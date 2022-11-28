«Продолжим сопротивление» – Кулеба подался в Европу за оружием и генераторами

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят предоставление нового оружия, боеприпасов и военного оборудования для Украины. Кроме того, будут обсуждены вопросы экстренной энергетической помощи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Вечером я отправлюсь в международную командировку: сначала в Бухарест на заседание Совета министров НАТО, а потом в Лодзь на заседание Совета министров ОБСЕ. Встреча в НАТО будет впервые поровну посвящена вопросам обороны (а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины) и энергетики, потому что энергетика также превратилась в оружие. Будет больше решений и для украинского войска, и для украинского народа, который оказывает сопротивление», – отчитался он.

Также Кулеба собирается провести встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Симферополь, Валентин Карамазов

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