«Подготовка к ударам завершена» – в Киеве заявляют о выходе на изготовку российских «ракетоносителей»

Украинцы должны приготовиться к массированной ракетной атаке в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

«Предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут приступить к массированной атаке», – сказал он.

Ему вторит глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, утверждающая, что российские войска готовятся к новым ударам по территории Украины и уже вывели в Черное море «ракетоноситель».

«В Чёрном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа «Калибр» на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла», – заявила она.

Гуменюк добавила, что начало недели может быть ознаменовано массированной ракетной атакой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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