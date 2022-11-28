Крымчанину вынесли приговор за сбор детской порнографии

Черноморский районный суд вынес приговор местному жителю за сбор детской порнографии.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мужчина с октября 2021 года по апрель 2022 года вступал в переписку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей и вынуждал их присылать фотографии порнографического содержания.

Крымчанина признали виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Олег Яковенко

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