Москва Крыму: Переходный период в здравоохранении пора завершать

Москва напомнила Крыму, что переходный период в здравоохранении пора завершать: в сферу вложены огромные деньги, а на местах до сих пор не могут наладить элементарные процессы. Тему подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по региональному здравоохранению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с весны 2014 года в сферу здравоохранения Республики Крым вложено более 360 млрд рублей. На эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи, отметила Матвиенко.

Вместе с тем глава Совфеда указала на низкие темпы диспансеризации, отсутствие возможности в ряде клиник дистанционной записи на прием, случаи неэффективного использования оборудования, недостаточную укомплектованность первичного звена.

Глава Крыма Сергей Аксенов расширил перечень проблем.

Основными и требующими немедленного решения являются: лицензирование медучреждений, привлечение медицинских кадров и обеспечение лекарствами, а также состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений.

Вопрос лицензирования напрямую зависит от соответствия медицинских учреждений лицензионным показателям, в том числе техническому состоянию объектов. Но из 394 необходимых отремонтировано или построено 155 объектов первичной медико-санитарной помощи, в текущем году завершаются работы еще на 50 объектах. То есть, готово около 50%.

В части снабжения лекарствами наблюдается дефицит 60 наименований льготных лекарственных препаратов. «Работу ведем в ручном режиме», – отметил Аксенов.

Кадровая потребность отрасли в Крыму составляет около 600 врачей и более 1,5 тысячи среднего и младшего персонала.

Еще одним важным вопросом является состояние детских санаторно-курортных учреждений. Зачастую его решают, передавая объекты российским регионам.

Матвиенко призвала власти Крыма проанализировать состояние здравоохранения в регионе в целом и в каждом муниципалитете в частности. И отметила: «Переходный период пора завершать, медицинские учреждения должны работать в штатном режиме».

Симферополь, Лиана Макоба

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