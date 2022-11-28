В Галичине вычеркнули поликлиники и полицейские участки из перечня «критической инфраструктуры»

Поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы больше не считаются критической инфраструктурой во Львовской области, их отключают от электричества вместе с другими обычными абонентами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил губернатор региона Максим Козицкий.

В области, по его словам, действуют аварийные отключения: ориентировочно света не будет по 8 часов, далее на 4 часа его вернут, после – снова отключат на 8. Ночью свет не подаётся по умолчанию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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