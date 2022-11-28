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Понедельник, 28 ноября 2022, 18:09 мск

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В Черном море обнаружено гигантское нефтяное пятно

В акватории Черного моря в районе морского порта в Сочи обнаружено нефтяное пятно площадью более 40 тысяч квадратных метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора, по предварительным подсчетам ущерб окружающей среде оценен в 3,5 млн рублей.

Сейчас специалисты исследуют пробы загрязненной воды. Правоохранительные и контролирующие органы ищут источник загрязнения.

Сочи, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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