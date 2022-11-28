На Украине начинают спекулировать разрушенными домами

На Украине начали активно продавать дома на территориях, с которых ушли российские войска, или в регионах, за которые шли ожесточенные бои.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специализированные торговые площадки заполнили объявления о продаже разрушенных домов «под компенсацию». Цены в разы ниже, чем год назад.

Например, поврежденный дом площадью 200 квадратных метров, построенный 7 лет назад по авторскому проекту в Русских Тишках – одном из наиболее пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов к северу от Харькова, с участком 12 соток продают всего за 25 тысяч долларов. Год назад подобные лоты уходили за 230 – 250 тысяч.

«Продавец предлагает купить дом тем, кто «знает нюансы и тонкости получения компенсации и скупает поврежденные объекты», – сообщает собственник компании «Дельта Консалтинг» Роман Рябов. – То есть можно предположить, что уже есть или будет формироваться отдельная ниша на рынке недвижимости, где будут выкупаться пострадавшие объекты с целью заработать на разнице между ценой покупки и суммой будущей компенсации».

При этом законопроект о порядке получения компенсации Верховной Радой до сих пор не принят.

Херсон, Платон Ефимчук

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