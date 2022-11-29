На Черноморском побережье России резко похолодает

На российском побережье Черного моря резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на регион с северо-востока надвигается антициклон, который принесет с собой холодные воздушные массы.

По данным Краснодарского ЦГМС, на Кубани осадки практически прекратятся, температура воздуха понизится на несколько градусов, а скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду, при порывах – 20 метров.

Прохладно будет и в Крыму. Сейчас на севере и северо-восточном и западном побережье полуострова идет дождь. Но к полудню он закончится. Северо-восточный ветер при порывах будет достигать 22 метров в секунду. В Керченском проливе волны могут подниматься на высоту более 1 метра (из-за этого остановлена работа Керченской паромной переправы).

До конца недели температура воздуха днем не будет превышать +11 градусов, ночью возможно понижение до 0.

Симферополь, Лиана Макоба

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